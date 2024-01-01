*Программа «Семейный автомобиль» действует в период с 01.07.2024 по 31.07.2024 г. Указана максимальная выгода на автомобили при использовании маркетинговых программ: TIGGO 4 PRO, TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID, TIGGO 8, TIGGO 8 PRO MAX, TIGGO 8 PRO MAX NEW и TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID. Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Программа «Семейный автомобиль» суммируется с выгодами по действующим акциям подробности и условия программы уточняйте у официальных дилеров Чери. Не оферта