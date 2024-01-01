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TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID
Новый Tiggo 7 PRO MAX
Новый Tiggo 8 PRO MAX
ARRIZO 8
Tiggo 7 PRO MAX
TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID
Tiggo 4 PRO 18 years edition
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10 июня 2024
Дыши легко с CHERY
Для CHERY главная ценность — это счастливые и довольные владельцы. А лето – это сезон активного использования систем кондиционирования в автомобилях. Поэтому бренд запускает летнюю сервисную акцию «Дыши легко. Антибактериальная обработка системы вентиляции».
*Программа «Семейный автомобиль» действует в период с 01.07.2024 по 31.07.2024 г. Указана максимальная выгода на автомобили при использовании маркетинговых программ: TIGGO 4 PRO, TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID, TIGGO 8, TIGGO 8 PRO MAX, TIGGO 8 PRO MAX NEW и TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID. Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Программа «Семейный автомобиль» суммируется с выгодами по действующим акциям подробности и условия программы уточняйте у официальных дилеров Чери. Не оферта
*Программа «Семейный автомобиль» действует в период с 01.07.2024 по 31.07.2024 г. Указана максимальная выгода на автомобили при использовании маркетинговых программ: TIGGO 4 PRO, TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID, TIGGO 8, TIGGO 8 PRO MAX, TIGGO 8 PRO MAX NEW и TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID. Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Программа «Семейный автомобиль» суммируется с выгодами по действующим акциям подробности и условия программы уточняйте у официальных дилеров Чери. Не оферта
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** Не оферта. Подробности узнавайте у официальных дилеров
** Не оферта. Подробности узнавайте у официальных дилеров
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* Максимальная цена перепродажи с учетом маркетинговых акций. Не оферта. Подробности уточняйте у официальных дилеров CHERY.
* Максимальная цена перепродажи с учетом маркетинговых акций. Не оферта. Подробности уточняйте у официальных дилеров CHERY.
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