ЧЕРИ ЦЕНТР РЕГИОН 62 КУЙБЫШЕВСКОЕ
Рязань, Куйбышевское шоссе, 51
+7 (491) 277-77-62
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История CHERY
18 лет с вами по пути
История CHERY
18 фактов История развития компании CHERY
Мечты открыты вместе с CHERY!
Мечты открыты вместе с CHERY!
TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID
TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID
от 3 749 000 ₽*
в наличии обзор
Гибридная силовая установка 235 л.с.
Гибридная трансмиссия DHT с крутящим моментом в 510 Нм.
Пробег до 1000 км при полной заправке бака и батарее 100%
Новый Tiggo 7 PRO MAX
НОВЫЙ Tiggo 7 PRO MAX
от 2 670 000 ₽*
обзор
НОВЫЙ Tiggo 7 PRO MAX
Новый Tiggo 8 PRO MAX
НОВЫЙ Tiggo 8 PRO MAX
от 2 850 000 ₽*
в наличии обзор
Мощный и энергоэффективный двигатель 2.0 TGDI 197 л.с., разгон до 100 км/ч за 8,4 с
Роскошный 7-ми местный интерьер
7 лет уверенности (гарантия и поддержка) или 150 000 км пробега
ARRIZO 8
ARRIZO 8
от 2 650 000 ₽*
в наличии обзор
Мощный и энергоэффективный двигатель 1.6TGDI 186 л.с., разгон до 100 км/ч за 8,9 с
Два ярких 12.3” изогнутых HD-дисплея цифровой зоны управления
7 лет уверенности (гарантия и поддержка) или 150 000 км пробега
Tiggo 7 PRO MAX
Tiggo 7 PRO MAX
от 2 520 000 ₽*
в наличии обзор
Мощный двигатель SQRE4T15C 147 л.с., разгон до 100 км/ч за 9,8 c
Современные HD-камеры кругового обзора 360°
Цифровая панель приборов 12.3’’
TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID
TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID
от 3 409 000 ₽*
в наличии обзор
Гибридная силовая установка 235 л.с.
Гибридная трансмиссия DHT с крутящим моментом в 510 Нм.
Пробег до 1000 км при полной заправке бака и батарее 100%
Tiggo 4 PRO 18 years edition
Tiggo 4 PRO
от 1 730 000 ₽*
в наличии обзор
Мощный двигатель 1.5л Turbo DCT6 147 л.с., разгон до 100 км/ч за 9,7 c
Современные HD-камеры кругового обзора 360°
9” сенсорный емкостный дисплей с возможностью персонализации
специальные предложения
Дыши легко с CHERY
10 июня 2024
Дыши легко с CHERY

Для CHERY главная ценность — это счастливые и довольные владельцы. А лето – это сезон активного использования систем кондиционирования в автомобилях. Поэтому бренд запускает летнюю сервисную акцию «Дыши легко. Антибактериальная обработка системы вентиляции».
Программа «Семейный автомобиль» от CHERY
1 июня 2024
Программа «Семейный автомобиль» от CHERY

Бренд CHERY в России разработал собственную программу для семей с детьми, позволяющую приобрести автомобиль с дополнительной скидкой в размере до 200 000 рублей.
все предложения
*Программа «Семейный автомобиль» действует в период с 01.07.2024 по 31.07.2024 г. Указана максимальная выгода на автомобили при использовании маркетинговых программ: TIGGO 4 PRO, TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID, TIGGO 8, TIGGO 8 PRO MAX, TIGGO 8 PRO MAX NEW и TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID. Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Программа «Семейный автомобиль» суммируется с выгодами по действующим акциям подробности и условия программы уточняйте у официальных дилеров Чери. Не оферта
*Программа «Семейный автомобиль» действует в период с 01.07.2024 по 31.07.2024 г. Указана максимальная выгода на автомобили при использовании маркетинговых программ: TIGGO 4 PRO, TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID, TIGGO 8, TIGGO 8 PRO MAX, TIGGO 8 PRO MAX NEW и TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID. Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Программа «Семейный автомобиль» суммируется с выгодами по действующим акциям подробности и условия программы уточняйте у официальных дилеров Чери. Не оферта
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** Не оферта. Подробности узнавайте у официальных дилеров
** Не оферта. Подробности узнавайте у официальных дилеров
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* Максимальная цена перепродажи с учетом маркетинговых акций. Не оферта. Подробности уточняйте у официальных дилеров CHERY.
* Максимальная цена перепродажи с учетом маркетинговых акций. Не оферта. Подробности уточняйте у официальных дилеров CHERY.
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